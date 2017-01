Categorias

ARIQUEMES: Indivíduo é preso com substância entorpecente Por volta das 16h20min de sexta–feira (30/12), os Policiais Militares da Patrulha de Trânsito (PTran): De Araújo, De Alencar e Gladston realizavam patrulhamento.... Leia Mais

ARIQUEMES: Casal de cachorros Pit Bull desaparece no Jardim Vitória Estão desaparecidos desde o dia 25/12 um casal de cachorros da raça Pit Bull, sendo que o macho é de cor marrom e a fêmea é amarelada. Os cachorros.... Leia Mais

Ônibus com 38 passageiros tomba na BR–364 Um ônibus da empresa Transacreana que transportava 38 passageiros saiu da pista e tombou na BR 364 por volta das 5 horas da manhã desta sexta feira (30), há 3 km.... Leia Mais

ARIQUEMES: Aproveite a nova turma do Centro de Formação de Condutores Harmonia Quer começar o ano habilitado? Então venha para o Centro de Formação de Condutores Harmonia que está com turmas abertas até o dia 16/01 nos períodos da manhã e noite.... Leia Mais

ARIQUEMES: Seus olhos merecem óculos da Óptica Precisão Você está precisando de um bom óculos, com uma armação bonita e com bom preço? Então venha para a Óptica Precisão, onde você vai encontrar armações.... Leia Mais

NA ESTRADA – Radar de fiscalização é vandalizado à tiros Pelo menos sete tiros e uma forte colisão, foram efetuados contra um aparelho de fiscalização eletrônica de velocidade reimplantado na BR 364, próximo a entrada do frigorifico.... Leia Mais

Salário mínimo sobe para R$ 937 a partir de domingo (1) O presidente Michel Temer assinou decreto nesta quinta–feira (29) que reajusta de R$ 880 para R$ 937 o salário mínimo. O novo valor entrará em vigor a partir do domingo (1º) e deverá .... Leia Mais

ARIQUEMES: Foragido é recapturado no Jardim Jorge Teixeira Por volta das 21 horas de quinta–feira (29/12), a Central de Operações (C.O.) do 7º BPM, foi informada através de uma ligação anônima feita ao número de emergência 190.... Leia Mais

ARIQUEMES: Passe com réveillon em grande estilo com a Mega Modas A Mega Modas preparou pra você muitas novidades pra você passar o réveillon com muito estilo e bom gosto e o mais importante, você não precisa começar a pagar agora.... Leia Mais

Último sorteio do Natal da Sorte será neste sábado O último e mais esperado sorteio da campanha Natal da Sorte será realizado neste sábado (31) às 15h no Ginásio de Esportes Alberi Ferraso. Os consumidores.... Leia Mais

Corpo de Bombeiros de Buritis recebe nova ambulância Na manhã deste dia 28/12 no pátio do 4º subgrupamento de Bombeiros Militar do município de Buritis foi realizada uma solenidade para entrega de 01 Unidade de Resgate .... Leia Mais

Queima de fogos na Praça da Vitória receberá ano novo em Ariquemes A festa para comemorar a chegada do ano novo em Ariquemes está garantida e será realizada na Praça da Vitória a meia noite do dia 31 de dezembro. Além da tradicional.... Leia Mais