Categorias

ARIQUEMES: Procura–se cavalo desaparecido no Jorge Teixeira Desapareceu no Jardim Jorge Teixeira um cavalo de cor marrom. Os proprietários pedem a quem souber do paradeiro do animal entrar em contato pelo telefone.... Leia Mais

ARIQUEMES: Mulher com problemas mentais desaparece na Zona Rural Maria Ester de 38 anos de idade está desaparecida desde a tarde da ultima quarta–feira 26/01 no travessão B–40 da Zona Rural de Ariquemes. Maria estava.... Leia Mais

ARIQUEMES: Idoso é atropelado por motocicleta na BR–421 Na noite desta quinta–feira 26/01, por volta das 19h55m, às equipes de socorro do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).... Leia Mais

ARIQUEMES: Desconhecidos invadem fazenda para roubar vaca Por volta do meio–dia de quarta–feira (25/01), a vítima A.F.L. de 57 anos, compareceu ao plantão da Polícia Civil, para informar que durante a madrugada.... Leia Mais

ARIQUEMES: P–2 recaptura foragido com dois Mandados de Prisão Por volta das 08 horas desta quarta–feira (25/01), uma equipe do Núcleo de Inteligência (P–2) do 7º BPM, se deslocou a 5ª Rua do Setor 09, onde foi localizado e.... Leia Mais

Guarda Mirim abre processo seletivo para 90 novos alunos em Ariquemes A Guarda Mirim do 7º Batalhão da Polícia Militar (PM), em Ariquemes (RO), na região do Vale do Jamari, está com inscrições abertas para o processo seletivo anual de 90 novos alunos.... Leia Mais